50代女性が1年半にわたる表情筋トレーニングや小顔デザインメソッドなどのセルフケアで、顔のたるみやシワを改善させたビフォーアフター写真がInstagramで話題になっています。投稿したのは三浦敬子さん（@_keiko.beauty_8）。「鏡を見るのも人に会うのも嫌で、外出時はマスクがはずせない状態だった」という当時から変化を遂げた姿に、178.8万表示、3600件以上の「いいね」が集まり、「たるみがじょじょに無くなってる！すごい