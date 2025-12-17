くふうハヤテは１７日、今季まで阪神でプレーした野口恭佑外野手（２５）と契約が合意したと発表した。野口は球団を通して、「野球を続けられる環境を与えてくださったくふうハヤテの関係者の皆さまに心から感謝しています。野球をやり続けたいという強い気持ちと、再びプロの世界で挑戦したいという思いを胸に、可能性がある限り、自分自身を高めて戦い続けていきます。そして、１日でも早くチームの戦力として貢献できるよう