歌手の小柳ルミ子が「手術をします。諸悪の根源を退治します！」と予定している治療について公表し、反響を呼んでいる。【映像】親交のある松田聖子からの誕生日プレゼントこれまでにも、デビュー当時から親交のある歌手の松田聖子から誕生日プレゼントのカーディガンやTシャツや扇子などのコンサートグッズなどを受け取ったことや、ディナーショーの前に入念にストレッチする姿など、日常の様子をブログで紹介している小柳。