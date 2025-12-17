来年2月13日をもって解散することを発表した4人組ガールズバンド、東京初期衝動は17日までに公式サイトを更新。メンバーらに対する誹謗（ひぼう）中傷等について警告した。公式サイトでは、「ファンの皆様にはご心配をおかけし、大変申し訳ございませんでした」と突然の解散発表について謝罪した上で、当面のライブ活動について「12月18日(木)心斎橋Pangea、12月19日(金)名古屋CLUB UPSET、12月23日(火)下北沢SHELTERにて開催予定