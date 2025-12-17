来年2月15日に開かれる美し国三重市町対抗駅伝に出場する代表選手たちを応援しようと16日、三重県桑名市などにJAみえきたから、お茶とスポーツドリンクが贈られました。16日、JAみえきたの坂倉英男常務理事らが桑名市役所を訪れ、三重県産のはとむぎを使用したお茶と、スポーツドリンク合わせて240本を桑名市の伊藤徳宇市長に手渡しました。桑名市は前回大会で4回目の総合優勝を果たしていて、坂倉常務理事が「連覇ができるのは桑