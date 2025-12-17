三重県鈴鹿市で地元の人たちが制作した「カエル」のわらアートが登場し、多くの人たちの目を楽しませています。高さ5メートル以上にもなるこの「カエル」は、深伊沢地域づくり協議会のわらアート部会の人たちがコロナ禍の頃から始めたもので、今回で6体目となります。材料には、米作りをしている部会の人たちの田んぼから出る約25アール分の稲わらが使われていて、デザインは地元の小学生からアイデアを募ったということです。後ろ