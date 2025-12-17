三重県内のインフルエンザの患者数は3週連続で前の週を下回りましたが、依然として国の警報レベルの目安を上回っています。県によりますと、8日から14日までの県内のインフルエンザの患者数は1医療機関あたり36.9人で、前の週から4.97人減りましたが、国が警報レベルの目安としている30人を5週連続で上回りました。保健所別の患者数は、伊勢保健所が54.6人で最も多く、津保健所が45.9人、鈴鹿保健所が39.1人となっていて、依然とし