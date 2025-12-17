三重県津市に本社を置く食品メーカーの井村屋が、ひと足早いクリスマスプレゼントとして16日、県内の社会福祉施設に肉まんとあんまんを贈りました。井村屋は、2008年から毎年県内の児童養護施設や障がい者施設などの利用者に、肉まんとあんまん合わせて1万個を寄贈しています。井村屋の岩本康代表取締役社長は「これから寒くなるので皆さんで美味しく召し上がって頂ければ」と挨拶し、三重県社会福祉協議会の井村正勝会長に目録が