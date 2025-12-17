外国人旅行客の回復が遅れている三重県で、外国の富裕層に日本茶の体験などを通して伊賀の魅力を伝える新たなツアーの実証実験が16日、伊賀市の窯元で行われました。さまざまな分野の体験を通して伊賀の文化や歴史に触れてもらおうと、伊賀市が市内の事業者と連携して今年度から行っている取り組みです。16日の体験ツアーには、陶芸などの日本文化に興味を持つ在日外国人3人が窯元「春萌窯」を訪れました。「春萌窯」の代表をつと