都心から電車や車で約1時間。神奈川県北部に位置する相模原市は、都会のすぐ隣とは思えないほど自然が豊かで、“プチトリップ”にぴったりの街です。駅や高速道路からのアクセスも良く、さまざまな観光やアクティビティが楽しめるのも魅力で「遠出は大変だけど、家族で自然を感じたい」、そんなママやパパの願いを叶えてくれるエリアです。今回はそんな相模原市で、親子で遊び、学べる充実のお出かけスポットを紹介します。里山を