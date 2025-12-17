瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りになっていて、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は広く雨が降るでしょう。雷を伴うおそれがあります。夜には雨が止むところが多い見通しです。日中の最高気温は岡山で12度、津山で8度、高松で15度でしょう。16日と同じくらいかやや低い気温になります。 18日は寒気や湿った空気の影響で明け方にかけて雲が広がりやすいですが、朝からは次第に晴れてくる見込みです。朝