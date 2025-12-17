2025年度（1月～12月）に反響の大きかったスポーツ記事ベスト5をお届けする。第5位は、2026年に100周年を迎える明治神宮野球場についての記事だった（初公開日：2025年4月2日）。 【画像】1978年、球団史上初の日本一を成し遂げヤクルトナインに胴上げされる広岡達朗監督 いよいよ開幕し、これから約6か月間、日本中で激戦が繰り広げられるプロ野球。その舞台の中でも屈指の歴史を誇るのが明治神宮野球場だ