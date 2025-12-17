2025年度（1月～12月）に反響の大きかった社会問題記事ベスト5をお届けする。第3位は、将来なりたい職業で大人気だった「YouTuber」が転落をした理由について取材した記事だった（初公開日：2025年8月22日）。 【画像】１位はまさかの…男子中学生がなりたい職業ベスト10 ソニー生命保険株式会社が全国の中高生1000人に対象に、「中高生が思い描く将来についての意識調査」を行なった。そのなかで、昨年ま