2025年度（1月～12月）に反響の大きかった社会問題記事ベスト5をお届けする。第4位は、望まぬ妊娠・出産を繰り返させられる「多産DV」を受けてきた女性を取材した記事だった（初公開日：2025年2月9日） 【画像】記者もドン引いた、多産DVをする男性の恐ろしすぎる一言とは… “多産DV”をご存知だろうか。女性に望まぬ妊娠・出産を繰り返させ、逃げにくくする、配偶者間の性的DVの一種だ。このDVでは、女性は子ど