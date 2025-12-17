2025Ç¯ÅÙ¡Ê1·î～12·î¡Ë¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¼Ò²ñÌäÂêµ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè5°Ì¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥àÌäÂê¤ò¸½ÃÏ¼èºà¤·¤¿µ­»ö¤À¤Ã¤¿¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯3·î20Æü¡Ë ¡Ú²èÁü¡ÛÍ¼¿©ÆñÌ±¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÈà½÷¤¬¡Ö¥Ø¥ë¥·ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é·ù¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤È¤Ï¡Ä   Ä¹Ìî¸©¡¦ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Ç¤Ï¡È¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¡É¤¬°ú¤­µ¯¤³¤¹ÌäÂê