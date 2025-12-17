2025年度（1月～12月）に反響の大きかったスポーツ記事ベスト5をお届けする。第2位は、開幕前の日本プロ野球、そしてメジャーについて江本猛紀氏に取材した記事だった（初公開日：2025年1月11日）。 【画像】「NPBはメジャーの下部組織じゃない」という江本氏 球界のご意見番“エモやん”こと江本猛紀氏への年始インタビュー。前編では2024年を振り返ってもらったが、今回のテーマ