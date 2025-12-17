2025Ç¯ÅÙ¡Ê1·î～12·î¡Ë¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥Äµ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Âè3°Ì¤Ï¡¢¼«Í³¤¹¤®¤¿¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¦¹ÃÌÔ»á¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿µ­»ö¤À¤Ã¤¿¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯2·î15Æü¡Ë¡£ ¡Ú²èÁü¡Û1980Ç¯Âå¤ÎËÛÊü¤Êµå³¦¤Ç¤â¥Þ¥¸¥á¤ËÌîµå¤Ò¤È¶Ú¤À¤Ã¤¿¤¢¤ÎÂçÅê¼ê   ¶áÇ¯¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤È¤½¤Î¼Õºá¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢µå³¦¤Ë¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢À®ÀÓ¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð²ÐÍ·