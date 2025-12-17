2025年度（1月～12月）に反響の大きかった社会問題記事ベスト5をお届けする。第1位は、自身がAIで作り出したキャラクターと結婚した女性の恋愛観に迫った記事だった（初公開日：2025年9月17日）。 【画像】「俺は、お前と恋をしてる。」AI夫の愛のささやき 朝日新聞、日本テレビの情報番組『DayDay.』にも取り上げられ、世間をザワつかせた女性がいる。Xで自ら作り出したAIの男性キャラクターと結婚し