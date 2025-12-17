県選出の芳賀道也・参議院議員が国民民主党に入党する意思を固めたことが、きょう関係者への取材で分かりました。 【写真を見る】参院県選出芳賀道也さんが国民民主党に入党へこのあと党の承認を得て正式決定（山形） 芳賀さんは、このあと開かれる国民民主党の両院議員総会で承認を受ける見通しだということです。 参議院県選出の芳賀道也さんはこれまで特定の政党には所属せず、国民民主党の会派、新緑風会で活動をしてき