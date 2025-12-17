「やさしいクラブ」と言われるユーティリティだが、プロが使うツアーモデルから、シニア向けの軽量タイプまで幅広いラインナップが存在する。今回はティーチングプロの関浩太郎が、最新モデルを試打した上で、ユーティリティのロフト早見表を作ってみた。【最新UT22モデル】人気モデルの「飛距離」「つかまり」「操作性」「打感」を10段階で評価かつてユーティリティの番手といえば3U、4U、5Uが定番でしたが、最近は6U、7Uまでライ