新潟市中央区にある老人福祉事業者のニューファミリーが、新潟地裁より破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、2007年10月に設立されたニューファミリーは、居宅介護支援サービス「はーとぷらんニューファミリー」と訪問介護サービスの「ヘルパーステーションニューファミリ