男性アイドルグループMAG!C☆PRINCEの大城光（30）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。第1子が誕生したことを報告した。大城は「このたび、第一子が誕生しました」と報告し、「小さな命が無事に生まれてきてくれたことに心から感謝し、言葉にならないほどの喜びを感じています」と心境をつづった。続けて「新しい環境に戸惑うこともありますが、皆様に支えていただいて日々の活動ができていることへの感謝を忘れず、今後も精進