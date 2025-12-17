【モデルプレス＝2025/12/17】フジテレビで毎週月曜から金曜に放送中の報道番組『Live News イット！』（15時42分〜）が、2026年春に全面リニューアル。新たな夕方の顔として、同局の榎並大二郎キャスターと山崎夕貴（ ※「崎」は正式には「たつさき」）キャスターが就任したことがわかった。【写真】フジ山崎アナ、夫＆息子との仲睦まじい顔出し家族ショット◆「Live News イット！」全面リニューアル春からのキーワードは「生活