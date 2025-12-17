やや円高、ドル円一時154.52円まで軟化米雇用統計はどっちつかず 東京市場はやや円高、ドル円は一時154.52円まで軟化した。きのう発表された米11月雇用統計はどっちつかずの内容だったため、米追加利下げ観測を後押しするほどではなかった。10月分は古すぎるためFRBは重視しない可能性がある。利下げ期待が高まらず時間外で米株は軟調。 今週末の日銀会合に向け円は上昇する可能性がある。ただ、その前に米11月消費者物価