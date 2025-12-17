Project K アユートは、米FiR Audioのオーディオ技術の頂点を象徴するという、限定生産のフラッグシップ・ユニバーサルIEM「Project K」を12月26日に発売する。価格は440,000円。 最先端の聴覚的/視覚的デザインを融合させたという最上位モデル。黒鉛(グラファイト)象嵌を施したチタンシェル筐体を採用。フェイスプレートにはサファイアガラスを使用したBlue Copperを採用し、「形と機能」へのこだ