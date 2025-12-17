Appleは2022年に自社プロダクトを修理するための部品やツールを販売する「セルフサービス修理プログラム」をスタートしました。Appleはこのセルフサービス修理プログラムで、M5搭載の14インチ「MacBook Pro」のバッテリーを簡単に交換できるようになるプロセスを発表しました。Apple now allows battery-only replacements on the M5 14" MacBook Pro - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/12/16/14-inch-m5-macbook-pro-battery-rep