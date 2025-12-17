野球の普及と振興を目的とする一般財団法人球心会（王貞治代表）は１７日、新たにアンバサダーに就任した８人を発表した。第３弾でメンバーに加わるのは巨人・阿部慎之助監督、中畑清氏、宮本慎也氏、和田一浩氏、小笠原道大氏、岩瀬仁紀氏、福浦和也氏、川崎宗則氏。子どもたちや地域へのメッセージ発信、イベント参加、プロジェクト活動などを行っていく。王貞治代表は「このたび、球心会アンバサダーとして、また新たな仲