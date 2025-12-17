岐阜県警可児署で高木晃署長（中央）から一日署長を委嘱された、お笑いコンビ「バンビーノ」の藤田ユウキさん（左）と石山タオルさん＝17日午前年末年始の地域安全運動に合わせ岐阜県警可児署は17日、吉本興業のお笑いコンビ「バンビーノ」の藤田ユウキさん（40）と石山タオルさん（41）に一日署長を委嘱した。管内は、過去5年間の月別統計で12月の重大事故発生率が県内ワーストで、交通安全意識の向上を笑いで呼びかけた。委