彼氏が浮気しているとわかったら、ショックを受けますよね。ただ彼氏の浮気を自分の目で確認したわけじゃなく、思わぬ人物から教えてもらうこともあるようで……？今回は、彼氏の弟が彼氏の浮気を教えてくれて別れることができた話をご紹介いたします。彼氏の弟に知らされた事実「彼氏の弟さんとは、一度彼の実家に行ったときに会ったことがあったんです。顔見知り程度だったのですが、ある日その弟さんが私に会いにきてくれまし