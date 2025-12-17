全国のはま寿司では、2025年12月16日から、「たいら貝」など期間限定商品を販売しています。110円で食べられる...！程よい歯ごたえと口いっぱいに広がる旨みを楽しめる「たいら貝」が110円でお得に食べられます。身がふわっとやわらかく上品な味わいの黄金（こがね）カレイをフライにした「黄金カレイフライ（タルタルソース）」を176円で販売。"至福の一貫"シリーズからは、脂のりの良さと上品な甘みが堪能できる高級魚「きんき」