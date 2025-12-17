【第12話2】 12月17日公開 【拡大画像へ】 講談社は12月17日、zensori氏によるマンガ「108P!～1年後に絶対108Pする話～」第12話2をヤンマガWebに公開した。 本作は、謎の老人から珍魂玉を継承してしまった汐留守が、1年後に107人の女性たちが持つ願いを叶えるために関係を持つことになるまでを描くエロコメディ。 第12話2では、ちぃぽぽから「絶対…手加減しないでっ」