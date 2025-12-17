リヴァプールの優勝パレード中に車で群衆に突っ込んだ54歳の男に判決が下されたようだ。16日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。昨季、昨年夏に就任したアルネ・スロット監督の下で5年ぶりのプレミアリーグ制覇を果たしたリヴァプールは、今年5月26日にリヴァプール市内の中心部で優勝パレードを実施した。しかし、このパレードの最中に群衆に向かって乗用車が突っ込む事件が発生。死者は出なかったものの、被害者は生後6