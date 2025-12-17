田中碧が所属するリーズは、チャンスの数をゴールに生かせていないとも評される。当然、前線強化の必要が取りざたされるのも不思議ではない。１月のマーケットに向け、関心が報じられたひとりが、マンチェスター・ユナイテッドのヨシュア・ジルクゼーだ。プレミアリーグで３得点だった１年目の昨季に続き、今季もここまで９試合出場で１得点。常に去就が騒がれている。ただ、リーズ専門サイト『MOT Leeds News』は12月15日、