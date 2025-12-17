TWICEのSANA（サナ）が、Instagramを更新。PRADA（プラダ）の赤いハンドバッグを持った、ホリデールックを公開した。 【写真】TWICEサナ、シースルーキャミで上品なセクシーさを放つ【動画】どんどんサナがドアップになる動画 ■TWICEサナ、赤いバッグをポイントにしたPRADAのホリデールック サナはアンダーウェアが透けたシースルー感のあるグレーのキャミソール