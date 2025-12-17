17日11時現在の日経平均株価は前日比170.86円（0.35％）高の4万9554.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は683、値下がりは849、変わらずは71。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を108.30円押し上げている。次いでファストリ が41.72円、ファナック が27.24円、東エレク が18.05円、リクルート が11.43円と続く。 マイナス寄与度は33.09円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、テルモ