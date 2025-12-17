米ブラウン大学での銃撃事件をめぐり、当局が参考人の新たな映像を公開した/FBI Boston（CNN）米東部ロードアイランド州プロビデンスにあるブラウン大学で起きた銃撃事件で、当局は参考人に関する新たな映像を公開した。この人物の動きや姿勢、歩き方などの特徴に注意して身元の特定に協力してほしいと呼び掛けている。警察によると、新たに公開された動画には、事件が起きる数時間前、ブラウン大学に隣接する住宅街で、この人物が