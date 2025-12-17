第２１９臨時国会は１７日午後、５８日間の会期を終えて閉会する。与党が提出した衆院議員定数削減法案と、企業・団体献金の見直しを巡る与野党の３法案はいずれも継続審議となる。衆参両院は１７日、本会議を開き、会期末の手続きを行う。立憲民主党は、高市内閣に対する不信任決議案について「評価を定めるのは時期尚早」（野田代表）として、提出を見送った。今国会では、２０２５年度補正予算が与党のほか、国民民主、公