「あ!」っと言う間に年末。早え〜……。まだまだ仕事納めには程遠いけど、ぼちぼち自らを労い始めてもバチは当たらないだろう。むしろしっかり労って、ラストスパートをかけるべきタイミングだ。ということで今回おすすめしたいのが、牛角の期間限定メニュー「厳選! 黒毛和牛盛り」。通常であれば計4,420円相当の黒毛和牛4種が、なんと3,780円で食べられるという大盤振る舞いの一皿である。さっそく味わってきたけど、これはガチの