牛丼チェーン店「すき家」は12月16日より、「サーモン丼」を販売している。すき家「サーモン丼」「サーモン丼」は、脂のりの良いノルウェー産アトランティックサーモンの切り身を、国産米100%のごはんに盛り付けた一品。厚めにスライスしたサーモンの濃厚な旨みと、とろけるような食感を楽しむことができる。すき家「白髪ねぎマヨサーモン丼」また、山盛りにしたシャキシャキの白髪ねぎとクリーミーなマヨネーズが絶妙にマッチした