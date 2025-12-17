1975年に日本テレビ系列で放送され、今も青春ドラマの金字塔とされる『俺たちの旅』が、主演の中村雅俊らオリジナルキャストで新作映画『五十年目の俺たちの旅』として、2026年1月に公開される。芸能記者が、同シリーズについて解説する。「すでに、日テレ系の動画配信プラットフォーム『Hulu』で、テレビシリーズの配信が始まっています。テレビ放送の終了後、『十年目の再会』『二十年目の選択』、さらに『三十年目の運命