東京都交通局と京浜急行電鉄は12月23日、全ての駅において、クレジットカード等のタッチ決済による乗車サービスを開始する。自動改札機(イメージ)本サービスは、都営地下鉄と京急電鉄が連携して、2024年12月から実証実験として一部駅にて実施してきた。羽田空港を利用するインバウンド客など、多くの利用者のさらなる利便性向上を図るため、全ての駅での利用を開始する。京急電鉄では、本サービスを京急グループ第20次総合経営計画