ゆうちょ銀行は12月15日、スマホ決済サービス「ゆうちょ Pay」の提供を2026年12月20日(予定)で終了すると発表した。ゆうちょ Pay市場環境の変化や決済サービスの多様化により、サービス開始当初に強みと考えていた「口座即時引き落とし機能」など、銀行が提供するサービスとしての特色を十分に活かせないことや、利用状況を踏まえ、同サービスを終了する。終了日時は2026年12月20日23時59分を予定している。なお、同日時は決済機能