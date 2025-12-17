時には“涙ぐみ”…９人が立候補した静岡・伊東市長選が12月14日投開票され、前市長の田久保真紀氏（55）が落選した。元市議で国民民主党推薦の杉本憲也氏が１万3522票を得て当選。田久保氏は4131票で３番目の得票だった。同氏は「東洋大学卒業」が虚偽であることが分かり、大炎上。議会から２度の不信任決議を受け失職したのち、今回の出直し選に臨んでいた、トレードマークは「紫」。街頭演説では学歴には触れず、メガソーラーの