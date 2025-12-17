「共働きであるものの、会社員の夫は平均的な収入で、高2と中3の娘にはお金もかかる時期。けっして余裕があるわけではないわが家ですが、たまの旅行や外食なども楽しみながら、4年で1千万円を貯めることができました」こう力強く語るのは、インスタグラムで家計管理術を発信している主婦・なみさん（41）だ。“今度こそ、お金を貯めるために、頑張って節約しよう！”と目標を立てても、結局長続きせずに気づけばまた赤字……という