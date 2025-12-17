2027年度前期のNHK朝ドラ「巡（まわ）るスワン」のヒロインに決定したことが発表された女優の森田望智（29）。公開中の北川景子（39）主演の映画「ナイトフラワー」では、「第50回報知映画賞」で助演女優賞を受賞。初の映画賞受賞となった。勢いに乗る森田について、スポーツ芸能担当記者はこう話す。【もっと読む】追悼・遠野なぎこ“重い演技”の裏にあったもの…朝ドラ女優の確かな演技力でも抜けきれなかった哀しい生い立ち