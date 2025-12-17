「政治資金パーティーは法的に合法。大臣が安心して、しかし国民の疑念を招かない。信頼を損ねないような規模で開ける。それは一体どういうものなのか、議論している」──高市首相が閣僚らに政治資金パーティーの開催自粛を求める「大臣規範」を見直す考えを示した。奇妙なロジックだ。【もっと読む】維新議員による“身内”への公金支出が次々発覚の異常…「身を切る改革」はどうした！きっかけは今月1日、片山さつき財務相が