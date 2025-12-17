JR西日本が2025年12月12日、JR山陽本線の姫路駅〜英賀保駅間に「手柄山平和公園（てがらやまへいわこうえん）」駅を2026年3月14日に開業すると発表しました。【画像＆地図】えっ…これが「手柄山平和公園駅」の位置や別アングルです「手柄山平和公園駅」には、全ての新快速と快速、普通列車に加え、朝夕の時間帯には、通勤特急の「らくラクはりま」も停車します。運転本数は姫路方面が平日86本、土休日81本、網干方面が平日90本