広島は１７日、テイラー・ハーン投手（３１）と再契約を結んだと発表した。再契約金５０万ドル（約７７００万円）、年俸７５万ドル（約１億１６００万円）プラス出来高払い。来日２年目の今季は登板数、セーブ、ホールドで１年目を上回りながら、防御率は１・２９から３・３５に下げていた。２日に自由契約選手として公示された際には、松田オーナー代行が「来季契約に向けた交渉は続けている。今季は思ったような成績ではなか