みずほフィナンシャルグループ（FG）は17日、インドの大手投資銀行アベンダス・キャピタルを買収すると発表した。傘下のみずほ証券が株式の60％超を取得し、連結子会社化する。アベンダスは合併・買収（M＆A）の助言などに強みを持っており、みずほFGは高い経済成長が見込めるインドで投資銀行業務の強化を狙う。出資総額は最大810億円程度の予定で、買収手続きの完了は2026年7月を見込む。みずほFGの木原正裕社長は東京都内