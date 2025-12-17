福島、山形両県で交流サイト（SNS）を通じて知り合った10〜20代の5人の自殺を手伝ったなどとして、自殺ほう助や未成年者誘拐などの罪に問われた福島市の無職岸波弘樹被告（36）は17日、福島地裁郡山支部（下山洋司裁判長）の初公判で起訴内容をおおむね認め、山形の事件については「黙秘します」と述べた。一連の事件で死亡したのは、このうち4人とされる。起訴状などによると、宮城、山形、福島、埼玉各県の男女5人を、SNSを